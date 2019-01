Reinberg

Weil ein Brandmelder in einer Wohnung in Reinberg Alarm schlug und niemand die Tür öffnete, rückten Feuerwehr und Polizei am Montagabend kurz vor 19 Uhr aus. Vor Ort stellten die Rettungskräfte dann in der Wohnung in der Stahlbroder Straße Essensreste im eingeschalteten Ofen fest, die für die Rauchentwicklung sorgten.

Zuvor aber bekamen es die Rettungskräfte mit zwei Hunden zu tun. Diese mussten zunächst weggesperrt werden. Wie sich dann herausstellte, befanden sich keine Personen in der Wohnung. Der oder die Mieter hatten wohl vor dem Verlassen der Wohnung vergessen, den Ofen abzustellen.

Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Sundhagen mit elf Kameraden der Löschgruppe Miltzow und drei Kameraden der Löschgruppe Reinberg.

akr