Reinkenhagen

Seit Ende April ist Marcel Wittig Präsident des Reinkenhäger Carnevalclubs. Er wusste genau, worauf er sich in dieser Funktion einlässt. Er war schon in der Ministerriege des Traditionsvereins und Zeremonienmeister oder sorgte beim Kinderfasching bei den kleinen Jecken für ausgelassene Stimmung.

Von Kindesbeinen an ist der gebürtige Reinkenhagener vom Trubel und Frohsinn um die fünfte Jahreszeit fasziniert. „Für die Eröffnung der Karnevalsaison am Sonnabend wünsche ich mir eine volle Turnhalle in Reinkenhagen und feierlustiges Publikum“, sagt der 39-Jährige. Da erst am Sonntag der 11. 11. ist, nennt der RCC sein Motto einfach „Wir feiern rein!“

Marcel Wittig wohnt seit 2011 in Behnkendorf und arbeitet in Stralsund in der IT-Branche. Der alleinerziehende Vater verbringt gern Zeit mit seiner achtjährigen Tochter und schaut auch gern bei ihren Hobbys, dem Tanzen oder Reiten, zu. Er selbst macht Unterhaltungsmusik, spielt Keyboard und singt.

Roswitha Pendzinsky