Kreutzmannshagen

Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde – ein Spruch den die elfjährige Annelie Stelter auf jeden Fall bestätigen kann. Das Mädchen aus Schwinge war Teilnehmerin des 21. Freizeitlagers, des Reit-und Fahrvereins Griebenow, dass in in der vergangenen Woche auf der Reitanlage in Kreutzmannshagen stattfand. „Wir haben zu Hause vier Katzen, einen Hund zwei Pferde und Hühner. Vati ist oft mit den Kutschpferden unterwegs“, sagt Annelie. Mit neun Jahren hat sie mit dem Reiten angefangen, Turnierteilnahmen plant sie nicht. Aber sie wollte natürlich im Reitlager viel lernen. „Ich komme jetzt in die sechste Klasse und da ist dieses Reitlager ein toller Spaß, weil wir so viel unternehmen“, sagt Annelie, die auch erzählt, dass sie mit ihrem Schulzeugnis zufrieden ist.

Jaekel Almut