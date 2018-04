Rekordbeteiligung am Girls- und Boysday

Grimmen. Es ist schon sehr anstrengend und man braucht Geschick“, sagt Sebastian Schulz. Der 12-Jährige schnuppert gestern im Rahmen des Boysdays in den Friseurberuf rein. Aber nicht nur die Jungen können gestern ihre Erfahrungen in typischen Frauenberufen sammeln.

Insgesamt 97 Grimmener Schüler (Vorpommern-Rügen) schnupperten in die unterschiedlichsten Berufe rein. Zur Bildergalerie

„Seit einigen Jahren finden der Girls- und Boysday an einem Tag statt. In diesem Jahr haben wir eine Rekordbeteiligung“, freut sich Maxi Stutz, Schulsozialarbeiterin an der Regionalschule „Robert Koch“. Insgesamt 60 Mädchen und 37 Jungen nutzen so die Möglichkeit und informieren sich über Berufe, in denen Frauen beziehungsweise Männer bisher eher selten vertreten sind.

Mielke Raik