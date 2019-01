Richtenberg

Einen Schaden von insgesamt circa 8000 Euro verursachte ein 60-jähriger Lkw-Fahrer am Mittwochvormittag. Beim Überholen eines Traktors auf der Landesstraße 192 zwischen Richtenberg und Steinhagen streifte er mit seiner Zugmaschine den Traktor.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 9.30 Uhr. Laut Polizei ist ein Fehler des 60-Jährigen beim Überholen ursächlich für den Unfall. Sowohl der Lkw-Fahrer aus Franzburg, als auch der 38-jährige Traktorfahrer aus Sachsen blieben unverletzt.

An der Zugmaschine der Marke Mercedes wurde durch den Unfall die gesamte rechte Seite beschädigt. Den Schaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf circa 7000 Euro. Am Traktor, einem John Deere, entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit.

Anja Krüger