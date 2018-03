Riesenansturm bei Rewe

Grimmen. Der am Mittwoch eröffnete Rewe am Jarpenbeeker Damm wurde am Eröffnungstag von vielen Kunden aufgesucht. Auf den Parkplätzen fand sich kaum eine Lücke, an den Kassen bildeten sich Schlangen. Aber: Die Kunden zeigten sich mehrheitlich zufrieden mit dem nunmehr modernsten Grimmener Einkaufsmarkt, der über Frischetheken ebenso verfügt wie über eine Salatbar und einen modernen Backshop. Der Rewe-Markt entstand aus dem ehemaligen Sky-Markt, weil alle 162 Sky-Märkte in Norddeutschland in die Supermärkte Nord Vertriebs GmbH überführt wurden, deren Mehrheitseigner die Rewe-Gruppe ist. Geöffnet hat der Markt jetzt von Montag bis Sonnabend von 7 bis 22 Uhr.

Amler Reinhard