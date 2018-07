Stralsund/Grimmen

Polizisten in Uniform, Biker auf ihren Motorrädern, Familien mit ihren Kindern - knapp 1000 Menschen aus ganz Vorpommern-Rügen waren am Samstag ins Stralsunder Younior-Hotel gekommen, um Kevin zu helfen. Der Sechsjährige kämpft seit einem Jahr gegen Leukämie und ist jetzt dringend auf einen Stammzellenspender angewiesen.

Die Proben wurden mit einem sogenannten Wangenschleimhautabstrich abgegeben, einer Prozedur, die bei jedem nur ein paar Minuten dauerte. Am Montag werden die Proben nach Dresden ins Labor der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) gebracht. Drei Wochen später steht das Ergebnis fest. Selbst wenn kein passender Spender für Kevin dabei ist, kann womöglich einem anderen Patienten damit geholfen werden. „Ich bin total überrascht. Mit so vielen Menschen habe ich nicht gerechnet“, sagte Bettina Steinbauer von der DKMS.

Die Aktion war von einem großen Team aus Freiwilligen organisiert worden. Auch Kevins Mutter Jana Schukies befand sich vor Ort unter den Helfern. Die große Hilfsbereitschaft hat sie berührt. „Einfach Danke zu sagen reicht nicht aus, um auszudrücken, was ich fühle“, sagte die 29-Jährige.

Kevin war während der Aktion gemeinsam mit seinem Vater in der Greifswalder Uniklinik. „Er weiß, was hier los ist und hat in den vergangenen Tagen viele Fragen dazu gestellt“, sagte Mama Jana Schukies.

Alexander Müller