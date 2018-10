Grimmen

Land unter in der Straße der Solidarität in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen): In der Nacht zum Dienstag, gegen 0.30 Uhr, stellten Polizisten des Grimmener Reviers die Überschwemmung zwischen Einfahrt Lindenstraße und Kreuzung Friedrichstraße fest. Sie informierten den Notdienst des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen (Zwag). Die Wasserversorgung war in zahlreichen Haushalten eingeschränkt. Seit Feststellung in der Nacht ist der Bereich voll gesperrt. Die Vollsperrung wird voraussichtlich gegen 16 Uhr am Dienstag aufgehoben. Die Wasserversorgung soll noch am Vormittag wieder einwandfrei funktionieren.

Grund für die Überschwemmung war ein Rohrbruch auf Höhe der Katholischen Kirche, informiert Zwag-Geschäftsführer Eckhart Zobel. „Ich gehe von einem größeren Schaden aus“, sagt Zobel. Was genau den Rohrbruch verursacht hat, könne er noch nicht sagen. Zwag-Mitarbeiter seien seit der Nacht im Einsatz, um die gebrochene Stelle der Leitung freizulegen und anschließend die Leitung zu reparieren.

Bereits im Januar 2017 gab es im gleichen Bereich einen Rohrbruch der alten Gussleitung. Damals war Frost eingedrungen und hat die Leitung zum Platzen gebracht.

Krüger Anja