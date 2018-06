Kindertagsfeten und Feuerwehrgeburtstage – es war das Wochenende der Dorffeste in der Region zwischen Strelasund und Trebeltal.

Zur Galerie Spiel, Spaß und Auszeichnungen: In Leyerhof und Elmenhorst lockten Feste zahlreiche Besucher an

Auszeichnungen 27 aktive Feuerwehrleute zählt die Freiwillige Feuerwehr Elmenhorst. 13 Mädchen und Jungen sind es in der Jugendabteilung. Mit dem Brandschutzehrenzeichen wurden ausgezeichnet: Achim Lessing (40 Jahre) Christian Dethloff (25 Jahre) Klaus Kniep (25 Jahre) Marko Dinse (10 Jahre) Andreas Drews (10 Jahre) Matthias Jahrling (10 Jahre)

Von Bierfassrollen bis Tonnenabschlagen

Beim Dorffest im Leyerhofer Park galt es, ein Holzfass über die Distanz von 100 Metern zu rollen – das hatten sich Elias Kurth (11) und Vincent Aust (12) einfacher vorgestellt. Als Gemeinde-Bürgermeister Igor Hein in seiner Funktion als Stationsbetreuer ihnen aber die Regeln erklärte, entschieden sich die beiden Jungen – jeweils mit einem Stock ausgerüstet – dann doch erstmal für eine Proberunde. Das Fass musste nicht nur vorangebracht, sondern auch auf Kurs gehalten werden. Mit 58,7 Sekunden schlugen sich die beiden in der Wertung letztlich aber nicht schlecht. „Ganz okay“, lautete Elias’ kurzes Fazit. Das Bierfassrollen war einer der Höhepunkte des Dorffestes. Jede Menge Wettbewerbe und Spielstationen sorgten für einen kurzweiligen Nachmittag, zu dem die Wählergemeinschaft Wendisch Baggendorf geladen hatte. Sackhüpfen oder ein kleines Präsent wie eine Nadel im Heuhaufen suchen, Dosen mit der Kübelspritze der ortsansässigen Wehr umspritzen oder auf der Hüpfburg umhertollen – die zahlreichen kleinen und großen Gäste hatten sichtlich Spaß. Und wer den Nachmittag bei den hochsommerlichen Temperaturen eher gemütlich verbringen wollte, fand ein schattiges Plätzchen im Zelt oder unter den Bäumen und lauschte den Polka-Patrioten, der Musik von DJ Heiko oder dem Musiker-Duo Blue Roots, das sich aus dem Gitarristen Andreas Kless und dem Bassisten Lutz Mohri zusammensetzt. „Wir freuen uns, dass unser Fest trotz der vielen weiteren Dorffeste so gut angenommen wurde“, resümierte Mitorganisator Nils Lewing zufrieden.

Mit viel Tatütata: Korso zieht auf den Festplatz

Zufrieden schaute auch Elmenhorsts Bürgermeister Rudi Wendorf bei den Jubiläumsfeiern der dortigen Feuerwehren – die Freiwillige feierte ihren 120., die Jugendfeuerwehr ihren 25. Geburtstag. „Es ist doch wirklich schön, was hier auf die Beine gestellt wurde“, meinte er. Doch bevor der Spaß auf der Festwiese losging, bekamen die Einwohner erstmal kräftig was auf die Ohren. Denn was wäre ein Feuerwehrgeburtstag ohne Tatütata. Lautstark zog ein aus 18 alten und neuen Feuerwehrfahrzeugen bestehender Korso durch den Ort. Auf der Festwiese angekommen, konnte die alte und neue Technik unter die Lupe genommen werden. Das ließ sich der fünfjährige Yasper natürlich nicht nehmen. Seine Schwester Yara (10) stapelte derweil Bierkästen übereinander, brachte es letztlich auf 18 und konnte so, gesichert durch Kräfte des Technischen Hilfswerks, kurzzeitig einen Ausblick aus knapp sechs Metern Höhe genießen. „Das war toll“, fand die junge Dame, die mit ihrer Familie aus Stralsund gekommen war, um den Feuerwehrgeburtstag mitzufeiern.

27 aktive Kameraden engagieren sich in der Wehr, 13 sind es in der Jugendfeuerwehr. „Andreas Drews leistet als Jugendwart eine gute Arbeit“, lobte Wendorf. In den vergangenen Jahren hätten so schon einige junge Leute in den aktiven Dienst übernommen werden können.

Aber, wie beinahe überall auf den Dörfern, ist es auch in Elmenhorst schwierig, über Tag kräftemäßig einsatzbereit zu sein. Eine Ausrückegemeinschaft mit der Abtshagener Wehr wurde deshalb gebildet.

25 Einsätze bewältigten die Elmenhorster im vergangenen Jahr. „Die meisten waren in der Nachbarschaft“, berichtete Wehrführer Helmut Penz. Auch in diesem Jahr waren die Kameraden schon einige Male gefordert. „Unseren nach jetzigem Stand letzten und gleichzeitig größten Einsatz hatten wir im April – ein Pkw-Brand zwischen Elmenhorst und Windebrak“, erzählte er.

Grund genug für Bürgermeister Wendorf, auf eine gute Ausstattung der Wehr Wert zu legen. „In den vergangenen vier Jahren haben wir beide Löschfahrzeuge durch neuere ersetzt“, blickte er zurück. Das sei bei der angespannten Haushaltslage nicht einfach, aber nötig gewesen. Aus einem Mercedes-Tanklöschfahrzeug, einem Iveco-Löschfahrzeug mit Vorbaupumpe und tragbarer Feuerlöschpumpe und einem Schlauchtransportwagen sowie einem VW-Mannschaftstransporter besteht der Fuhrpark der Elmenhorster. Für die Jugendwehr steht für die Ausbildung ein Tragkraftspritzenanhänger im Gerätehaus bereit.

Dieses wurde am Sonnabendnachmittag allerdings zur kleinen Clowns-Manege, wo Holger Pautz aus Wackerow mit seinen Späßen junge und ältere Besucher unterhielt.

Anja Krüger