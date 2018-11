Grimmen

Tamina Engel erobert und berührt die Herzen der OZ-Leser. Nach dem Bericht über das Schicksal der 16-Jährigen reißt der Strom der Anteilnahme nicht ab. Viele wollen helfen, nur die wenigsten möchten, dass ihr Name in der Zeitung erscheint. Sie wollen dem Mädchen aus Grimmen, das an der seltenen Gen-Erkrankung leidet, lieber still und anonym helfen.

Tamina wünscht sich, dass sie mit ihren Eltern nach Mallorca fliegen kann. Doch sie leidet an einer spinalen Muskelatrophie, die ihre Muskeln schmelzen lässt. Die Schülerin kann ohne ein Korsett und ihren elektrischen Rollstuhl nicht leben. Und ohne ihren Rollstuhl auch in keinem Flugzeug sitzen. Damit fangen die Probleme an. Die Fluggesellschaften müssten eine komplette Sitzreihe aus einer Maschine ausbauen, damit Taminas Rollstuhl im Flugzeug Platz hat. „Und das ist einfach nicht lukrativ genug, kostet Zeit und viel Arbeit“, sagt Taminas Vater Swen Engel.

Nach vielen Kämpfen, beispielsweise um einen Schulplatz an einer Regelschule, hat die Familie nur noch wenig Kraft. Sie wendeten sich an die OSTSEE-ZEITUNG und baten öffentlich um Hilfe. Tamina kann Mallorca nur besuchen wenn die Eltern einen Privatflieger für 10 500 Euro buchen. Eine Summe, die sie nicht allein aufbringen können. Nach Spanien möchte das Mädchen unbedingt einmal reisen, da sie die Sprache liebt und neugierig auf die Menschen und deren Kultur ist. Seit vier Jahren lernt sie in ihrer Greifswalder Schule Spanisch. Und auch dieses Fach, wie alle anderen auch, hat sie mit der Note sehr gut bestanden. Die Grimmenerin ist überaus sprachbegabt. Ihr Wunsch nach einem Urlaub grenzenlos.

Die Eltern richteten ein Spendenkonto auf Taminas Namen ein. Und dort sind schon einige hundert Euro zusammen gekommen. Eine Rentnerin aus Berlin, die 40 Jahre lang in Grimmen lebte, gab 50 Euro. „Weil mich die Geschichte so berührt hat“, sagt sie. Eine Greifswalder Baufirma kam nach einer Besprechung zu dem Entschluss 300 Euro zu spenden, um Taminas Wunsch wahr werden zu lassen.

Die Familie ist gerührt. Swen Engel spricht von unzähligen Telefonanrufen und Hilfsangeboten. Unter anderem meldete sich auch Katy Lorenschat, Koordinatorin im ambulanten Kinder-und Jugendhospizdienst Leuchtturm aus Greifswald per Email: „Liebe Familie Engel, liebe Ostsee-Zeitung, Taminas Wunsch zu erfüllen ist gar nicht so schwierig. Wir arbeiten eng mit Aktion Kindertraum zusammen, diese ermöglichen die Wünsche von Kindern. Sie organisieren alles, man muss sich um nichts Gedanken machen. Gerne bin ich der Familie bei der Antragstellung behilflich.“ Es sind Worte und Zeilen, die der Familie über das finanzielle hinaus helfen und gut tun.

Als Tamina ein Kleinkind ist, diagnostizieren die Ärzte bei ihr die Muskelschwund-Krankheit und geben ihr eine Lebenserwartung von zwei Jahren. Doch schon damals zeigt Tamina sich als äußerst kämpferisch. Heute schreibt sie Gedichte und nimmt an großen Poetry-Wettbewerben teil, in denen sie ihre Zeilen vor einem großen Publikum vorträgt. Sie zeichnet mithilfe der Computer-Maus Manga-Figuren, die sofort einen Platz in einer Zeichentrickserie verdient hätten und in der Schule hat sie ihre zehnte Klasse mit einer 1,0 abgeschlossen. Eigentlich sollte Tamina auf eine Förderschule gehen. Doch die Familie wehrte sich erfolgreich gegen die Anordnung.

Wer dem Mädchen helfen möchte, ihren Lebenstraum zu erfüllen, kann dies auch mithilfe einer kleiner Spende tun.

Spendenkonto Tamina IBAN: DE20 1505 0500 1102 7046 40 BIC: NOLADE21GRW

Carolin Riemer