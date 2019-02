Rolofshagen

Die Erhaltung der Feldstein-Kirchenruine von Rolofshagen ist eng verbunden mit dem Namen Barbara Frentzel-Beyme. Der Seniorin ist es mit zu verdanken, dass am 1. Januar 2006 der Verein zur Erhaltung der Ruine gegründet wurde, der heute 37 Mitglieder zählt. Sie wurde in Rodmannshofen in Ostpreußen geboren, besuchte die Volksschule und kam später nach Loccum. In Göttingen war sie wissenschaftliche Laborantin am Max-Planck-Institut. Später zog die Seniorin nach München und dann durch die Tätigkeit ihres Mannes ins italienische Bologna. Dort wurden auch die beiden Kinder geboren. „Ich wollte immer wieder zurück nach Deutschland, je weiter gen Norden desto besser ", erzählt Barbara Frentzel-Beyme. 1999 kam die Familie nach Rolofshagen und die Seniorin meint, dass sie sich hier sehr wohl fühlt. Die Natur und Fotografie sind die Hobbys der Seniorin.

Walter Scholz