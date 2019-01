Grimmen

Rossmann wird seinen Markt am 6. April in der Friedrichstraße 20 in Grimmen eröffnen. Das teilte jetzt Josef Lange aus der Presseabteilung des Unternehmens mit. Zwischen sechs und zwölf Mitarbeiter werden in dem Markt beschäftigt werden. „Wie viele Arbeitsplätze genau geschaffen werden, lässt sich erst kurz vor dem Eröffnungstermin sagen“, schreibt Lange.

Auf einer Verkaufsfläche von rund 750 Quadratmetern sollen in der Rossmann-Filiale hauptsächlich Haar- und Körperpflegeprodukte, Kosmetik, Parfüm, Babynahrung und -pflege, Hygieneartikel sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln angeboten werden.

Noch wird zwar in dem Gebäude, in dem bis Ende September 2018 auch ein Rewe-Markt untergebracht war, gewerkelt. Aber schon im Februar sollen neben Rossmann zwei weitere Märkte an die zukünftigen Mieter übergeben werden, informierte Ralf Müller, Geschäftsführer des Gebäudeeigentümers, der Atlanterra GmbH aus Greifswald (die OZ berichtete). Darunter ist auch eine KiK-Filiale – die zweite in Grimmen. Die Eröffnung ist bereits für den 12. März geplant. Dritter potenzieller Mieter ist die TEDi GmbH & Co. KG, die in ihren Märkten unter anderem Deko-Artikel, Haushalts- und Schreibwaren anbietet.

Anja Krüger