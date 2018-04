Rückbau beim A20-Autobahnloch begonnen

Tribsees. Beim Autobahnloch an der A20 bei Tribsees haben am Donnerstag die Arbeiten zum Rückbau des beschädigten Straßendamms begonnen. In den kommenden Wochen werden die Asphalt- und die darunterliegenden Schichten abgetragen. Das Auftragsvolumen betrage rund 1,4 Millionen Euro, hieß es aus dem Verkehrsministerium. Die Arbeiten dienen dazu, die Autobahn während der mehrjährigen Instandsetzung auf einer Spur pro Richtung befahrbar zu machen. Diese Arbeiten seien an ein Tochterunternehmen einer niederländischen Firma vergeben worden, die ausschließlich Behelfsbrücken in Deutschland anbiete. Die Brückenelemente sollen voraussichtlich Mitte des Sommers geliefert und installiert werden. Das Auftragsvolumen für diesen Bauabschnitt liege bei gut 12 Millionen Euro.

Es sei ein ehrgeiziges Ziel, bis Ende des Sommers die Behelfsbrücke in Betrieb nehmen zu können, sagte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD). Vor dem Brückenbau müssten die Verankerungen der Brücke im Boden mit Hilfe von Bohrpfählen installiert werden. Pegel ging davon aus, dass dieser Auftrag bis Ende April erteilt werden kann.

dpa/mv