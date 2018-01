Rutschen auf den Straßen - Züge fahren nicht

Grimmen. Damit hatte gestern so kaum jemand gerechnet, denn innerhalb von nur zwei Stunden verwandelte sich Grimmen in eine Winterlandschaft. Und nicht nur das: Die einsetzenden Schneeschauer führten zu glatten Straßen und großer Rutschgefahr. Das nötigte Autofahrern, wie hier neben der Aral-Tankstelle, große Aufmerksamkeit ab. Zum Glück wütete das Sturmtief „Friederike“ , wie in anderen Landesteilen nicht auch noch zeitgleich über dem nördlichen Vorpommern. Ab Mittag fuhren von Grimmen aus auch keine Züge mehr

Reinhard Amler