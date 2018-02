SPD-Fraktion will Nachwuchs an Stadt binden

Grimmen. Die kleinste der drei Fraktionen in der Grimmener Stadtvertretung setzt auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Mit ihrer Hilfe soll es in der Stadt voran gehen. Dass junge Menschen wegziehen, sei ein schwerwiegendes Problem. Denn aus Sicht der Sozialdemokraten sind Ausbildung und junge Familien der Schlüssel zu Fortschritt in der Trebelstadt. Die SPD ist nach CDU und Linken die letzte Fraktion in der Reihe, die die OSTSEE-ZEITUNG zu ihren Ideen für 2018 befragt hat.

Mehr Einsatz für Azubis

Zur Verjüngung der Stadt will Katrin Klasen 2018 den Grundstein legen. Und dafür seien „Arbeitsplätze notwendig, damit wir Jugendliche hier behalten“, anstatt dass sie in die größeren Städte des Landes abwandern. „Das funktioniert noch nicht.“ Dabei macht Klasen ein Problem aus: Berufsausbildung kostet den Betrieben Geld. „Es aufzubringen, ist nicht immer einfach für die Betriebe“, sagt sie. Und nimmt beim Thema Bildung auch die allgemeinbildenden Schulen ins Visier. Die Robert-Koch-Schule ist zu klein geworden für die wachsene Schülerzahl und soll deshalb erweitert werden. Den Focus richtet sie jedoch zunächst auf die Grundschule. „Das große Ziel für 2018“, umschreibt sie die Ausbaupläne für die Neugebauer-Schule. Die Pläne werden bereits umgesetzt, der Ausbau hat schon begonnen. Schulen sollten gut ausgestattet sein – weil Bildung das allerwichtigste sei und moderne Schulen eine Grundlage für „die Bindung zur Stadt“, sagt Klasen. Junge Leute in der Stadt zu halten – „das hat Priorität.“ Das sei aber nur möglich, wenn Voraussetzungen wie Ausbildungsmöglichkeiten vorhanden seien.

Ein ähnliches Problem macht die Stadtvertreterin an angehenden Medizinern fest. Hätten die ihre Ausbildung zum Beispiel in Greifswald absolviert, verließen viele die Region – und arbeiten somit auch nicht in Grimmen. Die Folge: Ärztemangel. Aus Katrin Klasens Sicht sollten Medizinstudenten sich verpflichten, nach ihrer Ausbildung in der Region zu bleiben und sich für einige Jahre an die Region binden. „Das ist aber nichts politisches, sondern muss an den Unis gemacht werden“, so Klasen.

Grimmen braucht Wohnraum

Um Grimmen für junge Familien attraktiv zu machen, braucht die Stadt Bauland. Dafür, solches zu erschließen, fehlt der Stadt aber Geld. Dass hinter dem Tierpark private Firmen die Erschließung übernommen haben, findet Klasen nicht so schlimm. „Vielleicht sei das ein Modell für die Zukunft. Ebenso wichtig seien in diesem Jahr die Abrisse der Ruinen in der Stadt und die Sanierung der ehemaligen Poliklinik.Und: „Grimmen braucht kleinen, altersgerechten Wohnraum“, sagt sie. Fahrstühle müssten her. Inwieweit die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) die Mittel habe, in Sanierung und Modernisierung ihrer Liegenschaften zu investieren, vermag sie nicht einzuschätzen.

SPD übt sich in Zurückhaltung

Katrin Klasen bleibt bei ihren Ausführungen im Allgemeinen. Darauf, was sich im Vergleich zum Vorjahr ändern müsste oder darauf, an welche Erfolge aus 2017 man anknüpfen könnte, wisse sie keine Antwort. Fehler oder Versäumnisse? Ihr fallen keine ein. „Ich habe nicht viel zu meckern“, sagt sie. Gute Zusammenarbeit in der Stadtvertretung sei das A und O. Und die funktioniere „sehr gut“, lobt Klasen. In puncto Haushalt lobt sie weiter, dass trotz der knappen Mittel noch Geld für Kulturelles da sei. Das will die SPD – wie auch Linke und CDU – erhalten. Dennoch müssten sie sich fragen, wie man so weitermachen könne.

Schülermann Philip