Stralsund

Kurz hatte die SPD im Kreistag noch stillgehalten: Aber wenige Tage nach der Haushaltsdebatte am vergangenen Montag im Kreistag von Vorpommern-Rügen schäumt die schlechte Stimmung bei einigen Genossen dann doch über, angesichts der von der CDU verfolgten Finanzpolitik. „Die CDU will sich als Anwalt finanzschwacher Gemeinden profilieren und gleichzeitig den finanziellen Gestaltungsrahmen des neuen SPD-Landrats einschränken. Nach dem Motto: Jetzt haben wir keinen eigenen Landrat mehr, jetzt können wir ruppig werden“, ätzt der SPD-Kreistagsabgeordnete Michael Schmidt aus Zingst.

Der Hauptgrund für die deutlichen Worte ist, dass die Union bereits durchgesetzt hat, die Gesamtsumme der Kreisumlage, die Städte und Gemeinden an die Kreisverwaltung abführen müssen, auf einen Betrag von knapp 94 Millionen Euro einzufrieren, noch ehe der Doppelhaushalt für die Jahre 2019 und 2020 überhaupt beschlossen ist. Dies soll am 17. Dezember geschehen. Die Kommunen bräuchten „mehr Luft zum Atmen“, heißt es zur Begründung vonseiten der CDU.

Zwar ist die angespannte finanzielle Lage vieler Gemeinden in der Tat ein Problem, und aktuell haben in Vorpommern-Rügen 19 Bürgermeister Widerspruch gegen die Kreisumlage eingelegt. Kritiker vermuten hinter dem Vorstoß der Union aber vor allem einen Wahlkampf-Schachzug, um sich die Gunst vieler Bürgermeister „zu erkaufen“. Im Mai 2019 werden in Mecklenburg-Vorpommern neue Kommunalvertretungen gewählt.

Schmidt wirft der Union „eine Profilneurose“ vor, die dazu führe, dass wichtige Vorhaben wie die geplante kostenlose Schülerbeförderung nicht so schnell wie möglich umgesetzt werden könnten, wenn die CDU bereits vor dem offiziellen Haushaltsbeschluss Festlegungen durchboxe, die die anderen Parteien aufgrund aufwändiger verwaltungsinterner Abläufe nun dazu zwingen würden, diese Kröte zu schlucken. Andernfalls „könnte der Doppelhaushalt erst im Frühjahr beschlossen und im Sommer genehmigt werden“.

Für große Unzufriedenheit in der SPD sorgt im Nachgang aber auch der Auftritt von SPD-Kreischef Thomas Würdisch, der dem Kreistag offiziell gar nicht angehört, sondern lediglich einen Status als sachkundiger Einwohner hat, aber trotzdem Vorsitzender des wichtigen Finanzausschusses sein darf. Würdisch hatte in seiner Rede zum Haushalt am Montag sehr milde Töne angeschlagen, obwohl es Teilnehmerangaben zufolge während der Fraktionssitzung zuvor eine kontroverse Debatte gegeben habe. Würdisch formulierte seine Kritik an der mangelnden Ausfinanzierung der Kommunen dennoch recht allgemein in Richtung Landes- und Bundesregierung. Er sprach abstrakt von „Einflüssen, die wir nicht beeinflussen können“.

Kritik kam auch von den Grünen und Linken. „Investitionen des Kreises, von denen auch die einzelnen Städte und Gemeinden profitieren, werden in Zukunft schwieriger umgesetzt werden können“, warnt der Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Ludwig Wetenkamp. Aus Sicht der Linken werde die finanzielle Situation des Kreises von der CDU aus parteipolitischen Motiven „schöngerechnet“.

Benjamin Fischer