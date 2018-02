„Sambor“ lädt ab Ostern ein

Groß Behnkenhagen/Grimmen. Seit mehr als zwei Wochen wird gewerkelt, gewienert, gestrichen, aus- und eingeräumt: Im Gasthaus auf dem Gelände des Gutshauses in Groß Behnkenhagen (Vorpommern-Rügen) zieht nach einem Jahr Leerstand wieder Leben ein. Das Restaurant, das bis zum Jahr 2008 noch die Schenke „Zu den drei Schweinsköpfen“ war, soll künftig nach dem Willen des neuen Pächters „Sambor“ heißen. Ein hoher Anspruch, denn Sambor war kein geringerer als der Bruder von Wizlaw dem III., dem letzten slawischen Fürsten von Rügen, der im 13./14.Jahrhundert lebte.

Pächter des Groß Behnkenhagener Restaurants ist jetzt Daniel Kirchner. Ein Gastronom, „im Großraum Stralsund“ zu Hause und nach eigenen Angaben schon seit mehr als 15 Jahren im Metier tätig. Im Stralsunder Bereich sowie in Hotels auf Usedom. Der 41-jährige gelernte Koch betreibt zeitgleich die „Event-Kombüse“ in Niepars. Starten soll das „Sambor“ zu Ostern. Wann genau, soll noch bekannt gegeben werden.

Als Restaurantleiterin arbeitet Doreen Schittko in dem maximal fünfköpfigen Sambor-Team. Die 46-Jährige füllt parallel dazu den Job der Bistro-Chefin in der Nieparser Event-Kombüse aus, sei aber während der Saison täglich in Groß Behnkenhagen im Einsatz, ist zu erfahren. „Ich freue mich auf tolle, nette Gäste“, erklärt Doreen Schittko.

Franke Peter