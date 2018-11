Abtshagen

Sandra Golke wurde in Berlin geboren und lebt mit ihrer Familie, zu der auch zwei Kinder gehören, in Abtshagen. Hotelfachfrau hat die junge Frau gelernt, arbeitet aber mittlerweile als Buchhalterin. Die ganze Familie fühlt sich sehr wohl in Abtshagen. Viele Freunde der Familie engagieren sich im Sportverein Abtshagen. Klar, dass die Kinder – die achtjährige Leonie und der sechsjährige Felix auch sportlich aktiv sind. Felix spielt Fußball, habe großes Talent, wie sein Trainer meint. Und auch Mama Sandra als Fitnesstrainerin mit B-Lizenz ist aktives Vereinsmitglied. Die 33-Jährige gibt Sportkurse. „Mami fit – Baby mit“ heißt es beispielsweise jeden Mittwoch ab 10.30 Uhr in der kleinen Sporthalle des Ortes. Ein Angebot für frisch gebackene Mütter, die sich sportlich betätigen wollen. Nebenbei hat Sandra Golke für die Mamis auch viele Tipps parat. „Sportmatte, Handtuch und ein Getränk sollten die Teilnehmer mitbringen“, informiert Sandra Golke.

Walter Scholz