Grimmen

Satte Bässe, treibende Beats und 500 positiv verrückte Menschen – das war die „Electronic-Submission“ im Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“.

„Diese Veranstaltung reiht sich in eine Partyserie ein. Zuletzt hatten wir solch eine Feier mit elektronischer Musik vor vier Jahren auf die Beine gestellt. Heute können die Grimmener nun erneut mit vielen bekannten DJ´s aus der Szene in unserem Haus feiern“, erklärte Kulturhausleiter Morten Kabisch am Samstagabend.

Und das Lineup konnte sich wirklich sehen lassen. Mit den Headlinern „Anstandslos & Durchgeknallt“ und „Rockstroh“, sowie dem DJ-Pärchen von „Emergency Exit“, Jens Feldmann und den beiden Jungs der „Disco Riders“ hatten die Veranstalter richtige Kracher eingekauft.

Im flackernden Scheinwerferlicht nahmen die Partygäste den alles zum vibrieren bringenden Rhythmus auf und tanzten ausgelassen zu den Electro-Klängen.

Wie es den Gästen gefiel, lesen Sie in der Montagsausgabe Ihrer OSTSEE-ZEITUNG.

Mielke Raik