Stralsund

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 96 sind am Mittwoch zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 38-Jähriger mit einer Sattelzugmaschine mit Auflieger aus Richtung A 20 kommend auf ein Sicherungsfahrzeug aufgefahren. Das Fahrzeug der Autobahnmeisterei Süderholz fuhr langsam am rechten Fahrbahnrand, um Mäharbeiten abzusichern, als der Truck gegen 11.40 Uhr aufprallte. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Stralsund unterwegs. Der Unfall ereignete sich kurz hinter der Anschlussstelle Miltzow.

Durch die Kollision verletzte sich der 38-Jährige aus der Gemeinde Niepars schwer, der 28-jährige Fahrer des Sicherungsfahrzeugs aus Stralsund wurde leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bartmannshagen transportiert. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf etwa 125 000 Euro geschätzt.

Die Fahrbahnen in Richtung Stralsund mussten u.a. zur Verkehrsunfallaufnahme zunächst voll, später halbseitig gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgte an der Anschlussstelle Miltzow. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch ein Abschleppunternehmen aufgenommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Thomas Pult