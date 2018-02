Schadstoffmobil tourt durch Amtsbereich

Miltzow. Das Schadstoffmobil tourt heute durch den Amtsbereich Miltzow (Landkreis Vorpommern-Rügen). Schadstoffe, wie beispielsweise Farben, Lacke, Lösungsmittel, Klebstoffe aber auch Gifte und Chemikalien, werden in haushaltsüblichen Mengen - maximal 20 Liter beziehungsweise Kilogramm je Abfallart - angenommen.

Auch elektrische Kleingeräte können am Schadstoffmobil abgegeben werden. Die Kapazitäten begrenzt sind, werden elektrische Haushaltskleingeräte bis zur Länge, Breite und Tiefe von jeweils maximal 30 Zentimetern angenommen.

Der Tourenplan:

Bremerhagen (Büro Feldgut) 9 - 9.15 Uhr; Gerdeswalde (Feuerwehr) 9.30 - 9.45 Uhr; Kirchdorf (am Iglu-Stellplatz) 10 - 10.15 Uhr; Tremt (am Iglu-Stellplatz) 10.30 - 10.45 Uhr; Stahlbrode (Ortseingang, am Iglu-Stellplatz) 11 - 11.15 Uhr; Reinberg (Lindenallee 14a - 19) 11.30 - 11.45 Uhr; Oberhinrichshagen (am Iglu-Stellplatz) 12 - 12.15 Uhr); Brandshagen (Bredenbeker Str.) 13 - 13.15 Uhr; Wüstenfelde (Bushaltestelle) 13 - 13.45 Uhr; Reinkenhagen (Feuerwehr) 14 - 14.15 Uhr; Hildebrandshagen (am Briefkasten) 14.30 - 14.45 Uhr; Kakernehl (am Iglu-Stellplatz) 15 - 15.15 Uhr; Wittenhagen (Bushaltestelle/am Iglustellplatz) 15.30 - 15.45 Uhr; Elmenhorst (Feuerwehr) 16 - 16.15 Uhr

