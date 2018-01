Schanzenrekorde in Abtshagen

Abtshagen. In 25 Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele in Südkorea. An der Grundschule Abtshagen lebte der Olympische Gedanke schon gestern auf. Dort fanden die 1. Olympischen Winterspiele der Grundschule statt.

Die ersten Olympischen Winterspiele starteten am Montag an der Grundschule Abtshagen (Vorpommern-Rügen). Zur Bildergalerie

Skispringen, Biathlon, Iglu-Bau, Schießen und Bob-Fahren hießen zunächst die Disziplinen, die von allen Mädchen und Jungen der ersten bis vierten Klassen absolviert wurden. Danach kamen mit jeweils vier ausgewählten Schülern jeder Klasse die „Olympioniken“ zum Einsatz, bei denen nach Wettkämpfen im Biathlon, Eishockey, Bob-Fahren und in einer Pendelstaffel die vierten Klassen die Nase vorn hatten. Und das alles in der großen Abtshagener Sporthalle.

Übrigens wurden unter andere solche „Schanzenrekordweiten“ wie 1,60 Meter und mehr gemessen.

Almut Jaekel