Wendorf

Vermutlich Kinder haben den Brand einer Scheune in Wendorf (Mecklenburgische Seenplatte) verursacht. Die 10 mal 15 Meter große Holzscheune auf dem Gelände des Kinderschlosses Wendorf war am Dienstag abgebrannt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Nach ersten Ermittlungen richtet sich der Tatverdacht wegen Brandstiftung gegen ein Jugendlichen und ein Kind. Der Sachschaden beträgt rund 40 000 Euro. Obwohl Freiwillige Feuerwehren aus sechs Ortschaften im Einsatz waren, habe das komplette Abbrennen der Scheune nicht verhindert werden können. Die Kriminalpolizei ermittelt. In dem Kinderschloss leben Kinder und Jugendliche in Wohngruppen zusammen.

dpa/mv