Schlager-Tanzparty zum Frauentag

Grimmen. Zu einer Schlager-Tanzparty wird am 10. März ins Grimmener Kulturhaus eingeladen. Annemarie Eilfeld und Norman Langen sollen dann für tolle Stimmung im großen Saal sorgen.„Grimmen ist eine Schlagerhochburg“, sagt der städtische Pressesprecher Thorsten Erdmann. In 47 Jahren seien Hunderte Schlagerstars im Haus zu Gast gewesen. Mit den beiden Schlagersängern im März sei es gelungen, neue Gesichter zu engagieren. Bei dieser Radio- B2-Schlagerparty können die Besucher ab 19 Uhr ins Kulturhaus. „Das Warm up beginnt um 20 Uhr mit einer Happy-Hour, für die wir mit dem Wirt aushandeln konnten, dass es alle Getränke zum halben Preis gibt“, informiert Kulturhausleiter Morten Kabisch. Ab 21 Uhr übernehmen die Radioprofis das Zepter. Radio B2 ist ein privater Hörfunksender, der in Deutschland über Kabel und Satellit sowie in Berlin, Brandenburg und MV über UKW und per Livestream über das Internet empfangen werden kann und vorwiegend Schlager spielt. Einer dieser Radiomoderatoren wird auch für die Disko-Musik zwischen den Auftritten der Schlagersänger sorgen.„Mit Annemarie Eilfeld und Norman Langen haben wir zwei Künstler verpflichtet, die noch nie in Grimmen aufgetreten sind“, sagt Kabisch. Annemarie Eilfeld gelte als die „Lady Gaga des deutschen Schlagers“: jung, sexy, facettenreich und immer für eine Überraschung gut. 2009 wurde die Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ zu ihrem Sprungbrett. Seit mehr als 15 Jahren steht sie bereits auf der Bühne. Norman Langen lasse eingängige Melodien auf zeitgenössische, tanzbare Beats treffen, erklärt Kabisch.

Amler Reinhard