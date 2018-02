Schlagerparty mit Dana Franzis

Griebenow. Auf Schloss Griebenow steigt heute eine Schlagerparty. Bei der werden die schönsten Hits von Andrea Berg erklingen. Dabei steht die Ikone des deutschen Schlagers nicht selbst auf der Bühne, sondern Dana Franzis. Die Sängerin und Entertainerin doubelt Andrea Berg in einem Konzert, zu dem Schlossverein Griebenow um 19 Uhr einlädt.

Dana Franzis als AndreaBerg-Double. Quelle: Foto: Agentur

Dana Franziska Honert, so ihr bürgerlicher Name, liebte schon als Kind die Musik. Als in den 1990-er Jahren der Boom der Mini-Play-Back-Shows aufblühte, war sie eine gefürchtete Konkurrentin bei jedem Wettstreit in der Region. Seit 2007 ist sie als Norddeutschlands erfolgreichstes Andrea Berg- und Helene Fischer-Double national unterwegs. Vor genau einem Jahr präsentierte sie ihre Fischer-Show auf Schloss Griebenow. Heute folgt Gänsehaut-Feeling mit den Hits von Andrea Berg.

Konzert: 19 Uhr, Schloss Griebenow; Eintritt: 15 Euro, ermäßigt für Schwerbehinderte 13 Euro

OZ