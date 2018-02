Schlagersängerin rockt das Schloss

Griebenow. Nicht lange hielt es die Besucher des Barockschlosses in Griebenow (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf den Stühlen. Der Aufforderung von Dana Franzis, zu tanzen oder zumindest zu schunkeln, kamen die rund 80 Konzertbesucher gerne nach. Dana Franzis präsentierte am Sonnabendabend in ihrem knapp zweistündigen Konzert die schönsten Hits von Andrea Berg.

Und das sehr authentisch. Sei es in Sachen Outfit – sexy erst in Minirock und Corsage, später im rot/silbernen Paillettenkleid – oder ihrer Art, mit den Gästen umzugehen. Und diese genossen den Abend. „Ich habe Dana Franzis schon einmal erlebt. Sie macht das einfach toll“, sagte Inge Gellert. Sie war mit ihrem Mann Waldemar aus Greifswald gekommen. Ein befreundetes Paar, Ingrid und Hartmut Meier, hatten sie zu diesem Konzertbesuch ebenfalls überredet. „Wir sind das erste Mal hier im Griebenower Schloss. Die Atmosphäre ist toll. Es war ganz gewiss nicht unser einziger Besuch“, meinte Ingrid Meier.

Die Greifswalder waren es auch, die als erste Dana Franzis auf der Tanzfläche Gesellschaft leisteten. Andere wie Mirko Hahn aus Brandshagen, der mit seiner Mutter, seiner Tante und deren Freundinnen ebenfalls erstmals im Griebenower Schloss zu Gast war, feierten im Hintergrund zu Hits wie „Die Gefühle haben Schweigepflicht“ oder „Diese Nacht soll nicht enden“.

Krüger Anja