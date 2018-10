Neuendorf

Neuendorf ohne Hans Kruse (93) ist kaum vorstellbar. Der Senior wurde im Ort geboren, lebt in seinem Elternhaus, das es schon seit 300 Jahren gibt. Urgroßvater, Großvater und Vater waren genau wie Hans Kruse Schmiede mit eigener Werkstatt. Der Senior meint, dass er nie die Absicht hatte, aus Neuendorf wegzuziehen. „Es ist einfach zu schön hier“, meint der Vater von drei Kindern, vier Enkeln und vier Urenkeln. In Kriegsgefangenschaft war Hans Kruse in Frankreich sechs Jahre als Schmied tätig. Rund um das Wohnhaus und die alte Schmiede gibt es sehr viel Obstbäume. „Eigentlich gab es immer viel Obst, dazu haben damals auch die Bienen beigetragen“, sagt Hans Kruse, der auch mal Pferde hatte und sich heute um seinen vielen Hühner kümmert.

Jaekel Almut