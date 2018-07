Die Gemeinde Grammendorf will fusionieren, unter anderem aus finanziellen Gründen.Mit Tribsees sind die Gespräche am weitesten. Mögliche Fusionsprämie: 600000 Euro.Weniger Geld gibt es bei einer Fusion mit nur einer der kleineren Nachbargemeinden Deyelsdorf, Glewitz, Süderholz oder Gransebieth. Am ehesten scheint Deyelsdorf in Frage zu kommen (400000 Euro). Wenn mehrere Kommunen fusionieren, ist die Prämie am höchsten.