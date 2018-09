Abtshagen

Nach einigen Komplikationen steht dem schnellen Internet im Amtsbereich Miltzow nun nichts mehr im Wege. Und auch ein Vodafone-Funkturm soll im kommenden Jahr gebaut werden und die Versorgungslücke im Handynetz zwischen Steinhagen und Grimmen schließen.

Bis zu 1000 Mbit pro Sekunde sollen möglich sein

Derzeit verlegen Arbeiter der Firma Alkan-Bau die Glasfaserkabel entlang der Straßen in Abtshagen. Anschließend bekommen die Anwohner ihre Hausanschlüsse, die sich bei der Telekom angemeldet haben. Mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde können Telekom-Kunden dann bald im Internet surfen und Videos und Filme in rasender Geschwindigkeit herunterladen. „Eigentlich gab es bislang keinen einzigen Haushalt, der in puncto Internet nicht unterversorgt war“, sagt Nico Dröse aus dem Amt Miltzow. Als unterversorgt gilt ein Haushalt, wenn er mit weniger als 30 Mbits im Netz unterwegs ist. Nico Dröse ist für viele hunderte Anwohner Ansprechpartner wenn es um die Verlegung der Glasfaserkabel geht. Und so landeten in den vergangenen Wochen und Monaten auch viele Beschwerden auf seinem Schreibtisch.

Wer Antrag stellt, spart 800 Euro

Seit Dezember 2017 bot die Telekom Anwohnern einen kostenlosen Glasfaseranschluss an – das derzeit modernste und schnellste auf dem Markt. Sie schickten Anträge raus, die die Anwohner ausfüllen sollten. Damit begann der Ärger. Viele erhielten das Infoblatt nicht oder verwechselten es mit Werbung und der Antrag landete im Papierkorb. Und dann gab es noch viele irreführende Auskünfte von Telekommitarbeitern. Dass der Antragsteller beispielsweise nicht im Ausbaugebiet liege. „Doch das Chaos löst sich jetzt langsam auf. Alles wird gut“, sagt Nico Dröse. Ursprünglich konnte jeder bis zum 31. August seinen kostenlosen Hausanschluss beantragen. Doch durch das Chaos wird diese Frist nun verlängert. 800 Euro spart der Internetnutzer so. Finanziert wird das schnelle Internet über bundesweite Fördermittel, damit der ländliche Raum nicht abgehängt wird. „Wer den Antrag versäumt hat, kann sich noch im Amt Miltzow melden“, sagt Nico Dröse, der in den vergangenen Wochen viel Unterstützung und Hilfe vom Landkreis erhielt: „Die Mitarbeiter haben wirklich sehr gute Arbeit geleistet und dieses Wirrwarr beseitigt.“

Arbeiten gehen zügig voran

Viele Anwohner seien zudem nicht glücklich damit, dass die Telekom vorhandene Freileitungsmasten nutzt, an denen sie die Glasfaserkabel befestigen. Sie wünschten sich eine unterirdische Verlegung und die Beseitigung der Masten. „Aber das geht nicht. Es musste die vorhandene Infrastruktur genutzt werden – aus zeitlichen Gründen – und weil es sonst keine Fördermittel gegeben hätte“, erklärt Nico Dröse. Auch in Abtshagen erhielten einige Anwohner falsche Auskünfte von den Mitarbeitern des Internetanbieters. Und auch dort löst sich das Chaos nun auf. Der Bau sei in vollem Gange und die Firma arbeite so zügig und sauber, dass Bürgermeister Frederik Beeskow nur lobende Worte findet: „Manche Bürgersteige sehen besser aus als vorher.“ Falls es dennoch zu Komplikationen kommt oder die Einwohner Fragen zu ihrem neuen Hausanschluss haben, möchte er eine Informationsveranstaltung organisieren. Auch er rät: „Wer es bislang versäumt hat, sich anzumelden, sollte es nachholen solange die Arbeiten an den Hausanschlüssen noch nicht begonnen haben.“

Funkturm sorgt für Vodafone-Netz

Gute Neuigkeiten hat er auch für alle Vodafone-Kunden. Die Gemeinde schloss einen Pachtvertrag mit dem Mobilfunkanbieter ab. Auf dem Grundstück in Abtshagen soll im kommenden Jahr ein großer Funkturm entstehen und die Lücke im Handynetz schließen.

Carolin Riemer