Schon Pläne fürs Wochenende?

Grimmen. Theater, viel Musik und feuriges Tannenbaumverbrennen. Am Wochenende ist für fast jeden Geschmack etwas dabei.

Am Regionalausscheid „Jugend musiziert“ nehmen auch fünf Bläser der Grimmener Musikschule teil. Quelle: Raik Mielke

Alle Theaterfreunde kommen am Sonntag um 16 Uhr im Saal der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden auf ihre Kosten. Die Laienschauspieler der Theatergruppe Comedia Povre aus Süderholz werden die Geschichte „Das Katzenhaus“ nach Vorlage des Buches des jüdisch-russischen Schriftstellers Samuil Jakowlewitsch Marschak aufführen. Stolz zeigt die reiche adelige Katze Koschka ihr prächtiges Haus ihren Freunden. Aber hochmütig und hartherzig weigert sie sich, zwei arme kleine Katzenwaisen bei sich aufzunehmen. Ihr Knecht und Pförtner, der Kater, verjagt die Kleinen. Als des Nachts das schöne Haus abbrennt, geraten Koschka und der Kater selbst in Not. Wer ihnen wohl hilft? Zudem ist das Cafe im Dorftheater von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Feuriger letzter Auftritt

Wer immer noch seinen Tannenbaum hat, kann mit diesem am Sonnabend nach Gerdeswalde fahren. Am Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr findet ab 17 Uhr das traditionelle Tannenbaumverbrennen statt. Der Veranstalter wartet auf alle Besucher mit Bratwurst, Glühwein und Mutzen.

Singen und klingen wird es am Wochenende in der Musikschule, in der Nikolaikirche und am Hansa-Gymnasium in Stralsund, denn am Samstag und Sonntag findet der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in der Altstadt Stralsunds statt. 110 junge Musiker - Holz- und Blechbläser, Kunstliedsänger, Pianisten, Gitarristen und Organisten sind in den Spielstätten live zu erleben und stellen sich mit ihren Wettbewerbsprogrammen den Jurys vor. Alle Vorspiele sind öffentlich. Die Abschlussveranstaltungen finden am Samstag um 18.30 Uhr und Sonntag um 18 Uhr in der Aula des Stralsunder Hansa-Gymnasiums statt

Raik Mielke