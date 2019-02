Bremerhagen

Fast fertig ist die Werkstatt im „Homeland Bremerhagen“ – den meisten wohl immer noch als Schullandheim bekannt. „Ab Ende Februar soll in dieser Werkstatt gearbeitet werden“, sagt Christine Jendsch, im Chamäleon-Verein Stralsund, der die Immobilie seit vergangenem Jahr wieder auf Vordermann bringt, für das Marketing verantwortlich. Der Stralsunder Verein hatte das Schullandheim 2018 übernommen.

Die neue Werkstatt in Bremerhagen ist eingerichtet und kann Ende Februar in Betrieb genommen werden. Quelle: Almut Jaekel

Jahrzehntelang war das Schullandheim zuvor Anlaufpunkt für Ferienaufenthalte, Gruppenfahrten, aber auch Familienfeiern und Vereinsarbeit. Generationen verbrachten dort ihre Freizeit – bis es 2017 schloss.

Ferienkinder sollen auch weiter auf dem Gelände willkommen sein. Die neue Werkstatt gehört jedoch zur „Lerntherapeutischen Einrichtung“. In dieser überregionalen Einrichtung sollen acht bis zehn Jugendliche, die Probleme mit der Schule haben, im Alter von 12 bis 18 Jahren aus unserem Land, aber auch aus Niedersachsen, Hamburg, Berlin und Schleswig-Holstein betreut werden.

„In den vergangenen Wochen wurde viel gebaut, geräumt und umgezogen“, erzählt Christine Jendsch. Nun kann die sogenannte Arbeitstherapie aus Stralsund nach Bremerhagen verlegt werden. Unter Anleitung werden die Jugendlichen dann Feuerschalen, Terrassenheizer und auch Deko herstellen –aus Metall oder auch aus Holz. „Natürlich immer nach den Möglichkeiten der jungen Leute, denn viele von ihnen hätten mit Suchtproblematiken und Verhaltenauffälligkeiten zu tun. Um die 35 Jugendliche werden vom Chamäleon- Verein betreut, ein Teil von ihnen soll bald auch regelmäßig in der Bremerhäger Werkstatt anzutreffen sein, wünscht sich die Vereinsmitarbeiterin: „Hier können sie herausfinden, wo ihre Interessen und Stärken liegen. Und weil ein Teil ihrer Arbeiten während vereinseigener Veranstaltungen wie bei den Märkten verkauft werden, sehen sie auch, dass diese Arbeit etwas einbringt.“

Die Werkstatt bietet den Jugendlichen für die Arbeitstherapie viele Möglichkeiten. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-GMN

Die Werkstatt wurde zum Großteil in Eigenleistung aufgebaut – von den Jugendlichen und dem Arbeitstherapeuten. Aber auch Fachfirmen wie Elektriker waren am Werk.

„Es ist eine dankbare Aufgabe, die jungen Leute auf einen guten Weg zu bringen“, beschreibt Christine Jendsch die Arbeit im Verein. Umso trauriger sei es, dass es an Fachpersonal mangele. Erzieher, Heilerzieher, Sozialpädagogen werden gesucht.

Dekoartikel gehören zu den Dingen, die die Jugendlichen in Bremerhagen herstellen werden. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-GMN

Nicht nur in punkto arbeitstherapeutischer Bedingungen geht es aufwärts im Schullandheim: Der Lehmbackofen auf dem Gelände wurde bereits genutzt, der erste Planwagen – in dem die Ferienkinder übernachten – ist aufgebaut und steht symbolisch parat, die Heizung ist modernisiert, der Spielplatz umgezogen, die Küche ist komplett überholt und auch der Gastraum kann wieder genutzt werden. „Für private Feiern, aber auch für Veranstaltungen wie beispielsweise das „Landkino“ im Frühjahr“, sagt Christine Jendsch. Übernachtungen seien in den Blockhütten möglich – auch wenn an denen noch nicht allzu viel geschehen ist. Gesucht werden nach wie vor Gartengeräte und Werkzeuge und auch Räder für die Planwagen.

Schullandheim Bremerhagen Das Objektgibt es seit 1911 - zuerst als Dorfschule. 1978 wurde diese als Touristenstation genutzt, das Sanitär- und Heizhaus wurde errichtet sowie die ersten sechs Planwagen als Übernachtungsmöglichkeit aufgebaut. 1979 bis 1983 entstanden die ersten drei Blockhäuser. 3 Planwagen kamen 1984 dazu. 1991 erfolgte die Umbenennung zum Landschulheim Bremerhagen. 1994 wird das vierte Blockhaus errichtet. Ab 2004 übernahmen Vereine die Trägerschaft. Ab 2017 stand das Schullandheim leer. Seit 2018 gehört das ehemalige Schullandheim dem Stralsunder Chamäleon-Verein, der es als „Homeland Bremerhagen“ weiterführt und auch Ferienlager anbietet.

Almut Jaekel