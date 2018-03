Schullandheim bleibt

Bremerhagen. Das Schullandheim in Bremerhagen hat wieder eine Zukunft. Der Chamäleon-Verein hat die leerstehende Immobilie erworben, will in den nächsten Wochen loslegen und den Standort unter dem Namen „Homeland Bremerhagen“ wieder beleben.

Jahrzehntelang war das Schullandheim Anlaufpunkt für Ferienkinder, Gruppenfahrten, aber auch Familienfeiern und Vereinsarbeit – bis es 2017 schloss. Die einst vom Kreis Grimmen betriebene Einrichtung war zuletzt von einem Verein geführt worden.

„Klassenfahrten hierher soll es auch in Zukunft geben“, sagte Birgit Rubbert, Geschäftsführerin im Chamäleon Stralsund e.V. Außerdem unter anderem auch eine „Lerntherapeutische Einrichtung“ für acht bis zehn Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren.

Jaekel Almut