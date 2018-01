Schwerlasttransporter blockiert Autobahnauffahrt

Griebenow. Auf der Auffahrt zur A 20 bei Griebenow (Landkreis Vorpommern-Rügen) in Fahrtrichtung Rostock ist am Freitagabend gegen 22.10 Uhr ein Schwerlasttransporter liegengeblieben. Der Grund ist ein technischer Defekt.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, kann der Lkw erst am Nachmittag repariert werden und aller Voraussicht nach erst nach dem Feierabendverkehr am Montagabend seine Fahrt fortsetzen.

Der Schwerlasttransporter, der aus Richtung Stettin kam, hat ein Windkraftanlagenteil geladen, dass zur Baustelle an der Landesstraße 26 zwischen Kandelin und Poggendorf geliefert werden soll. Weil der Radius an der Abfahrt für den Schwerlasttransporter zu klein ist, musste das Gespann - in Begleitung der Polizei - am Freitagabend rückwärts die Auffahrt passieren, um zunächt auf die Bundesstraße 109 zu gelangen. Dabei versagte ein Steuergerät am Fahrzeug.

Anja Krüger