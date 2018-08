Tribsees

Auf der Autobahn 20 bei Gransebieth in der Nähe von Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen) hat es erneut einen schweren Auffahrunfall gegeben. Dabei wurden in der Nacht zu Freitag zwei Menschen schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte.

Nach Aussage der Polizei fuhr ein Autofahrer nahe der Anschlussstelle Tribsees aus bisher ungeklärter Ursache auf eine vor ihm fahrende Zugmaschine mit Sattelanhänger auf, sodass der sein Kleintransporter nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Schutzplanke geriet. Dabei verletzten sich der 28-jährige Fahrer sowie seine Mitfahrerin schwer. Sie wurden zur medizinischen Betreuung ins Stralsunder Krankenhaus gefahren. Der 57-jährige Fahrer des Lkw blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Die Richtungsfahrbahn musste halbseitig gesperrt werden. Der nachfolgende Verkehr konnte linksseitig vorbeigeleitet werden. Die Sperrung wurde gegen 07.50 komplett aufgehoben. Der Sachschaden wird gegenwärtig auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Der Unfall könnte im Zusammenhang mit der A-20-Baustelle bei Tribsees stehen, an der es immer wieder zu Rückstaus kommt. Dort war die A 20 im sumpfigen Gelände vor Monaten gerissen und stark abgesackt. Seither wird der Verkehr über Dörfer umgeleitet, wobei es immer wieder zu Stau und schweren Unfällen kommt. So waren Anfang August bei einem ähnlichen Auffahrunfall zwei junge Frauen in einem Kleinwagen gestorben, als ein Geländewagen im Rückreiseverkehr am Stauende auf ihr Fahrzeug auffuhr.

as