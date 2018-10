Grimmen

Mit Fug und Recht kann man sagen: Renate Buchholz (69) aus Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Urgestein des Grimmener Stadtchores. Seit 35 Jahren singt sie dort mit.

In Greifswald geboren, wohnt sie mit ihrer Familie seit 1972 in Grimmen. Zunächst als Krankenschwester und Betriebskrankenschwester beim VEB Bau gehörte sie zuerst zum Chor des Gesundheitswesens und danach dem Grimmener Stadtchor an. „Das Singen im Chor ist meine große Leidenschaft, macht Spaß und vor allem lernt man viele Menschen kennen. Wichtig war für mich, dass der Chor erhalten bleibt. Er hat eben Tradition für unsere Stadt“, meint Renate Buchholz und ergänzt, dass es wie ein Sechser im Lotto ist, dass eine neue Chorleiterin gefunden wurde.

Wenn die Mutter von zwei Kindern und Oma von fünf Enkelkindern dann noch freie Zeit hat, fährt sie zum Fitnesssport nach Levenhagen.

Walter Scholz