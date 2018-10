Grimmen

Die Zeit vergeht wie im Fluge, meint Werner Zeeck (78), der in Stettin geboren wurde und über Neuendorf schließlich nach Grimmen kam. 48 Jahre sind seit dem schon vergangen. Damals erlernte Werner Zeeck im MTS-Spezial in Grimmen den Beruf eines Landmaschinen-Traktoren-Schlossers. Allein 42 Jahre war Werner Zeeck dann in der Trebelstadt bei der Firma Stahnke tätig. Gerne erinnert er sich noch heute an diese Zeit. „Ich habe immer die Entwicklung meiner Heimatstadt verfolgt. Es hat sich viel getan im Laufe der Jahre, aber ich denke, es gibt auch noch viel zu tun, vor allem brauchen wir mehr Gewerbe, Betriebe, in denen auch wirklich produziert wird“, sagt der Senior, Vater von zwei Kindern, zwei Enkeln und einem Urenkel. Für ihn und seine Frau ist der Sonntag immer Ausflugstag, vielleicht sind die Ausflüge sogar schon ein richtiges Hobby. Und dann gibt es noch das Boot, welches in Gristow liegt, und in das natürlich immer viel Arbeiten gesteckt wird.

Walter Scholz