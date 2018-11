Süderholz

Eine größere Summe Bargeld und Schmuck wurden einem 79-jährigen Mann aus der Gemeinde Süderholz gestohlen. Wie er am Mittwoch bei der Polizei anzeigte, hätten am Vortag zwei ihm unbekannte Frauen bei ihm geklingelt. Während ihn die eine Frau in ein Gespräch verwickelte habe, sei die andere ins Haus gegangen. Erst am Abend habe der Senior festgestellt, dass das Bargeld und der Schmuck weg waren.

Die Polizei ermittelt und sucht nun nach den beiden Frauen beziehungsweise bittet um Zeugenhinweise. Der Senior beschreibt die Frauen wie folgt: Beide hatten eine normale Statur. Eine Frau hatte blondes, die zweite dunkles Haar. Das Alter der Frauen schätzt er auf 25 bis 30 Jahre.

Wer Angaben zu den beiden Frauen machen kann, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570).

Anja Krüger