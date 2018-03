Grimmen. In Grimmen begann in dieser Woche der mittlerweile elfte Lehrgang „Senioren sicher ans Netz“, organisiert vom Seniorenbeirat der Stadt. 120 Lehrgangsteilnehmer hätten ihn den vergangenen Jahren bereits besucht, erklärte Dozent Udo Nowacki (76), der die Kursteilnehmer zur ersten Veranstaltung neben der Chefin des Grimmener Seniorenbeirates, Erika Böhle, begrüßte. Das Interesse an diesen Computerkursen sei nachhaltig groß, erklärte Erika Böhle. Sie sei froh, dass sie vom Landesrat für Kriminallitätsvorbeugung nachhaltig gefördert würden.

Zur Seite stehen den Kursteilnehmern, die meist alle über 60 Jahre alt sind oder kurz darunter, wieder Mädchen und Jungen der Robert-Koch-Schule. Herzlichen Dank richteten er sowie Erika Böhle an die Leitung der Robert-Koch-Schule, die wie bei den Kursen zuvor wieder ihr Computerkabinett zur Verfügung gestellt hat. Hier haben die Teilnehmer optimale Lernbedingungen.

Amler Reinhard