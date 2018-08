Grimmen

Für Birgit Behnke (50) liegt manchmal das „Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde“. Sie ist seit vielen Jahren Übungsleiterin im Reit- und Fahrverein Griebenow und es macht ihr großen Spaß, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. „Mir gefällt das ländliche Leben, in der Freizeit die Natur in unserer Region zu genießen“, meint die studierte Ingenieur-Ökonomin, die in Greifswald im kaufmännischen Bereich des Bauwesens tätig ist.

Die Mutter von zwei Kindern ist auch Oma und gibt den Nachwuchsreitern gern so manchen Tipp. Gerade gab es die Reiterferien für Kinder und ein Wochenendcamp für Erwachsene. Birgit Behnke ist ebenso eine Katzen-Liebhaberin, da die Vierbeiner für Abwechslung im Haus sorgen.

Walter Scholz