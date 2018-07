Kandelin

Zum letzten Mal hat Sigrid Drescher am Freitag Zeugnisse übergeben. Und zum letzten Mal hat sie als Schulleiterin die Mädchen und Jungen ihrer Kandeliner Grundschule damit in die großen Ferien verabschiedet. 120 Kinder haben im zurückliegenden Schuljahr hier die Schulbank gedrückt.Am Nachmittag wurde die 60 Jahre alte Lehrerin dann selber verabschiedet. Zwar nicht mit einem Zeugnis, aber mit vielen guten Wünschen und noch mehr Blumen. Auf einer Gartenparty. Sigrid Drescher geht nämlich in den Ruhestand. Noch sei ihr zwar nicht so, weil es die letzten Tage noch viel zu erledigen gab, sagt die geborene Neuendorferin, die einst in Bützow ihren Berufsstart als Mathe- und Geo-Lehrerin erlebte. „Aber die nächste Woche wird es dann ruhiger. Und die übernächste erst recht.“, ist sich Sigrid Drescher sicher. Dann hat sie auch ihren Schreibtisch ausgeräumt und an ihre Nachfolgerin, Annemarie Noack, übergeben, die von der Horster Grundschule an die Kandeliner wechselt.

Amler Reinhard