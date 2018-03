Sky schließt für immer

Grimmen. Aus Sky wird Rewe - auch in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen). Am 17. März um 20 Uhr schließt der Sky-Markt am Jarpenbeeker Damm für immer seine Tür.

Am 28. März wird an gleicher Stelle dann ein moderner Rewe-Mark eröffnet, „der einen ganz besonderen Fokus auf Regionalität, Frische und Service legt“, wie Rebecca Lehners, Pressesprecherin der Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG, informiert. Aushängeschild werde die große Obst- und Gemüseabteilung mit Salatbar.

Mit der Eröffnung des Rewe-Marktes gibt es dann in der Trebelstadt zwei Supermärkte, in denen montags bis sonnabends bis 22 Uhr eingekauft werden kann.

Krüger Anja