Grimmen

Der technische Fortschritt hält in allen Lebensbereichen Einzug. Dank innovativer Technologien wird der Alltag nicht nur erleichtert, sondern auch sicherer. Ein Beispiel dafür sind intelligente „Smart-Home-Lösungen“. Durch sie können beispielsweise gerade ältere Menschen deutlich länger in ihrem gewohnten Umfeld leben. Seit einigen Tagen bietet der aetka-Shop, dessen Geschäftsführerin Nicole Wilcke ist, in der Grimmener Friedrichstraße eine umfassende Beratung, wie der praktische Einstieg in die moderne Hausautomation erfolgen kann.

„Das vernetzte, „intelligente“ Heim sorgt für mehr Sicherheit, spart wertvolle Zeit und senkt Energiekosten. 30 Prozent der Deutschen nutzen bereits Smart-Home-Komponenten, die mit dem Smartphone kommunizieren“, weiß die Geschäftsführerin. Zusammen mit der neuen Technologie kommen aber auch Fragen auf: Was ist „Smart Home“ eigentlich genau? Wie funktioniert „Smart Home“? Wo ist der Einsatz sinnvoll? Und vor allem: Wie kann „Smart Home“ praktisch umgesetzt werden? All diese Fragen beantwortet Nicole Wilcke in einer Musterwohnung. Denn seit einigen Tagen ist der Grimmener „aetka-Shop“ viel mehr, als nur ein Handyladen in dem Telefonverträge für alle Netze und ein umfassender Reparaturservice angeboten werden.

Was ist „Smart Home“? Als „Smart Home“bezeichnet man einen Haushalt, in dem Haushalts- und Multimedia-Geräte interagieren und zentral ferngesteuert werden können. Durch die „Smart Home Technologie“ werden einerseits Alltagsvorgänge automatisiert, andererseits können die Geräte-Einstellungen, z. B. von Heizung, Licht und Lautsprechern, per Computer oder Smartphone schnell an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden – zuhause oder unterwegs. Smartphone oder Tablet dienen meist als „Fernbedienung“ des intelligenten Hauses. Mit WLAN und Bluetooth ist die Hausautomation ohne großen Aufwand für jeden realisierbar. Auch die endgerätlose Steuerung, etwa über Sprachbefehle oder Handzeichen sind inzwischen möglich.

Ob Küche, Bad, Wohnzimmer, Essbereich oder Schlafzimmer, für alles gibt es „smarte“ Lösungen. Als ein Beispiel nennt die Fachfrau das „smarte“ Türschloss im Flur. „Es kann beim Verlassen der Wohnung unter anderem signalisieren ’Achtung der Herd ist noch an’ oder ’Die Balkontür steht offen’, erklärt Nicole Wilcke. Weitere Einsatzmöglichkeiten wären im Sicherheitsbereich möglich. Rauchmelder würden dann bei Gefahr nicht nur piepsen, sondern bei Dunkelheit auch gleich das Licht einschalten, damit man den Weg zur Tür schneller findet. Das System könne zudem – wenn gewünscht – auch einen Notruf absetzen. Für Bäder gibt es Wassersensoren, die ein Überlaufen signalisieren, Heizungen können über ein „Smart-Home-System“ zeit- oder ferngesteuert werden und das Licht lässt sich von jedem beliebigen Ort über das Handy ein- und ausschalten.

„Aber auch in Sachen Sicherheit bietet das System eine Menge. Und das nicht nur für ältere Menschen“, sagt Nicole Wilcke. Es informiert, wenn sich jemand an Fenster oder der Tür des Hauses oder der Wohnung zu schaffen macht oder wenn der Keller mit Wasser vollläuft. Vielleicht wäre es auch gut zu wissen, dass die Kinder nach der Schule zu Hause gut angekommen sind. Oder, dass die Oma ihr Bett um 12 Uhr noch nicht verlassen hat. „Die Einsatzmöglichkeiten beim Thema Sicherheit und Überwachung sind vielfältig und damit auch das Angebot an Sicherheitslösungen“, berichtet die Geschäftsführerin. Tür- und Fensterkontakte, Bewegungsmelder, Kamera, Feuermelder, Feuchtigkeits- und Wassersensoren: Die unterschiedlichsten Sicherheitselemente würden nach Belieben in ein „Smart Home System“ integriert werden können.

Und auch Annehmlichkeiten kommen mit dem System nicht zu kurz. Haushaltskomponenten im „Smart Home“ verrichten die Arbeit fast komplett von selbst und bieten individuellen Service an. So lassen sich „smarte“ Waschmaschinen von unterwegs bedienen, sodass die Wäsche bei der Heimkehr zum Trocknen bereitsteht. Mit einer „smarten“ Kaffeemaschine werden Sie mit Kaffeeduft geweckt. Die Geräte bereiten den Kaffee zur gewünschten Zeit, aber auch mit gewünschter Schaum-, Milch und Kaffeemenge zu. Ganz so, wie sie es wünschen. Per App und Knopfdruck, wie von Geisterhand. Als Alternative zum „Kaffee-Wecker“ ist auch ein sanfter Sonnenaufgang denkbar. Vernetzbare LED-Birnen simulieren durch ihre Dimmfunktion den beginnenden Tag.

Im Grimmener „aetka-Shop“ kann man sich zu all diesen Themen beraten lassen und einzelne Funktionen des modernen, „smarten“ Wohnens vor Ort testen. Außerdem steht das Team bei der Planung und dem Aufbau einer „smarten“ Wohnung mit Rat und Tat zur Seite. Mit Unterstützung der Müller-Bau Massivhaus GmbH, der M+S Gruppe Grimmen sowie des Ingenieurbüros KAWO Ing. GmbH, lassen sich auch komplizierte Aufgaben fachgerecht umsetzen.

Thorsten Erdmann