Grimmen

Nachwuchs gibt es in diesem Jahr reichlich im Grimmener Heimattierpark: Sieben niediche, meckernde und vorwizige Zicklein, ein Weißbüscheläffchen, das von Rücken zu Rücken seiner Familienmitglieder springt und auch schon mal an Mehrwürmern knabbert, drei faul in der Sonne liegende Wollschwein-Ferkel in drei unterschiedlichen Farben auf die Mama ganz genau aufpasst, während sie im Schlamm wühlt, wurden beispielsweise geboren. Das kleine Eselstütchen ist erst wenige Tage alt und noch etwas vorsichtig, bleibt meist an der Seite seiner Mutter und beäugt die Tierparkbesucher lieber noch aus der Ferne. Zwei Schäfchen vervollkommnen die Tierkinderschar im kleinen Zoo am Schwanenteich.

Jaekel Almut