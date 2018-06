So tanzt man in Vorpommern

Seit sie sechs Jahre alt ist, tanzt Swantje Klotz. Heute ist sie 18, besucht das Stralsunder Hansa-Gymnasium und ist immer noch fasziniert. „Weil es im Tanz kein Richtig oder Falsch gibt, weil ich eine große Gemeinsamkeit erlebe und Gefühle ohne Worte ausdrücken kann“, sagt sie.

In Stralsund geht sie ihrem Hobby im Verein Perform(d)ance nach – einer guten Adresse in der Hansestadt, wenn es um Tanz in allen Formen und für jedes Alter geht. Rund 180 Tänzer nehmen an den verschiedenen Kursen teil. Noch einmal 120 Jungen und Mädchen werden in Schulprojekten in Bewegung gebracht. Das Spektrum reicht von der tänzerischen Früherziehung über das Junior-Ensemble bis zum zeitgenössischen Tanz.

Zu den Inszenierungen, an denen gerade gearbeitet wird, gehört das Stück „Tischgesellschaft“ in der Choreografie von Stefan Hahn und Dajana Voß mit Tänzern im Alter von 15 bis 18

Jahren. In dem Stück drehe sich alles darum, was man an und mit einem Tisch anstellen kann und wie man sich in den unterschiedlichen Situationen verhält, wenn man am Tisch zusammensitzt – Improvisation spiele da eine große Rolle, verrät Swantje Klotz, die in „Tischgesellschaft“ mitwirkt. Die Premiere ist für den 6. September in der Stralsunder Jakobikirche geplant.

.Marlies Walther