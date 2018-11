Grimmen/Kandelin

Die Wollschweine Günni, Locke und Co. wird es freuen, ebenso wie die Besucher des Grimmener Tierparks und dessen Mitarbeiter sowie Fördervereinsmitglieder sowieso: Die Finanzierung für das neue Wollschein-Zuhause im Grimmener Tierpark steht. Dies konnte Klaus Wohlfahrt, Vorsitzender des Tierparkfördervereins, nun freudestrahlend verkünden. Schließlich gibt es den Plan bereits seit über einem Jahr. 10 000 Euro stecke die Stadt in das Projekt, 15 000 Euro habe der Verein von den insgesamt veranschlagten Kosten in Höhe von 25 000 Euro aufgebracht. Selbstverständlich nicht lediglich von seinen Mitgliedsbeiträgen, sondern dank Spenden wie beispielsweise von der Sparkasse Vorpommern.

Manuela Blank, Leiterin der Grimmener Sparkassen-Filiale, war es, die am Mittwoch mit einem bunten A-3-Blatt im Wert von 2500 Euro die Finanzierung perfekt machte. Nun soll es endlich losgehen. „Die Planungen sind durch. Jetzt wollen wir natürlich so schnell wie möglich die Aufträge vergeben“, sagt Wohlfahrt. Denn, so sieht es der Plan vor, soll im Frühjahr mit den Arbeiten begonnen werden.

Manuela Blank (l.), Leiterin der Grimmener Sparkassen-Filiale überreicht dem Tierparkfördervereinsvorsitzenden Klaus Wohlfahrt und Tierparkleiterin Christin Trapp den symbolischen Scheck. Quelle: Anja Krüger

Der Bereich, in dem die Wollschweinsauen Locke und Fanny untergebracht sind, soll komplett umgestaltet werden. Für sie wird sich alles ändern. Sie bekommen einen neuen, massiven, Stall. „Mit Fenstern, damit die Besucher auch einen Blick auf Sau und Ferkel werfen können, wenn sie sich mal zurückgezogen haben“, erklärt Wohlfahrt. Die Ferkelchen bekommen indes noch ein wenig Auslauf mehr als ihre Mütter. Sie können in einen nur für sie abgetrennten Bereich, wo die Besucher dann mit den kleinen Wollschweinen auf Tuchfühlung gehen können. „Das ist in Deutschland sehr selten, in MV ist unser Zoo dann der einzige mit einem solchen Streichelgehege“, berichtet der Fördervereinsvorsitzende. Eber Günni behält sein eigenes Reich.

Manuela Blank, selbst Mutter, ist begeistert von dem Vorhaben. „Der idyllisch gelegene Grimmener Tierpark ist ein Anziehungspunkt für Groß und Klein. Ich freue mich, dass mit unserer Unterstützung seine Attraktivität weiter erhöht wird“, sagt sie. Das Geld sei ein Teil des Ertrages der PS-Lotterie, an der Sparkassen-Kunden teilnehmen können. Denn einige Cent würden in den Zweckertrag fließen und die Kunden so etwas Gutes tun.

Ein transportables Tor und neue Bälle: Auch beim SV Kandelin freute man sich riesig über den warmen Geldregen von der Sparkasse. Quelle: Anja Krüger

Davon profitierte auch der Sportverein Kandelin. Auch dort sorgte Manuela Blank für einen warmen Geldregen. „Ein transportables Tor und Bälle standen auf der Wunschliste des Vereins“, berichtet Manuela Blank im Vorfeld. Die Ausschüttung des PS-Zweckertrages habe nun aber einige Euro mehr ergeben. Reinhard Rahn, Vorsitzender des SV Kandelin: „Das ist eine freudige Überraschung und kommt genau zum richtigen Zeitpunkt.“ Denn neben Tor und Bällen habe sich der Verein in diesem Jahr einen neuen Rasentraktor anschaffen müssen. „Der alte war ein Benziner. Die Spritkosten lagen bei circa 900 Euro im Jahr“, berichtet das Vereinsoberhaupt. Immerhin 2,5 Hektar Rasenfläche müsse der Verein kurz halten. Der Diesel ist da jetzt wesentlich sparsamer, auch was den zeitlichen Aufwand betrifft“, berichtet das Vereinsoberhaupt. Aber ein kleiner Teil der Rechnung für den Traktor sei noch offen. „Den wir nun begleichen können“, sagt Rahn. Und letztlich reiche das Geld auch noch, um den Übungsleitern eine Freude zu machen. 17 seien es an der Zahl.

Anja Krüger