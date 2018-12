Grimmen

Immer mehr Privatleute und Unternehmer unterstützen die diesjährige OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Ihre Spenden kommen in diesem Jahr den Kindern und Jugendlichen des Grimmener Vereins „Athletic Energy“ zugute. Seit September des vergangenen Jahres gibt es in der Trebelstadt wieder einen Ringerverein. Nachdem zu DDR-Zeiten die Stadt als eine der Talentschmieden galt, aus der Dutzende Deutsche Meister und sogar Vize-Welt- und Europameister hervorgingen, verschwand die Sportart in den 1990er Jahren in der Trebelstadt von der Bildfläche. „Es ist absolut irre, wie viele erfolgreiche Ringer das Trainingszentrum der Stadt einst ausbildete“, findet Mathias Schuck. Der einstige Bundesliga-Ringer hat vor einigen Monaten das Projekt „Ringen“ wiederbelebt. Mit Erfolg: Bereits mehr als 50 Kinder und Jugendliche zählt die Ringergruppe. „Derzeit trainieren wir in zwei Altersklassen. Wir haben aber auch zahlreiche Mädels mit dabei, so dass es demnächst auch eine reine Mädchen-Trainingsgruppe geben wird“, beschreibt der Vereinsvorsitzende und passionierte Kampfsportler.

„Wir unterstützen zahlreiche Sportvereine der Stadt“

„Es ist einfach eine schöne Sache, dass in der Stadt nun auch wieder der Ringer-Sport angeboten wird“, findet Ulf Hückstädt vom gleichnamigen VW-Autohaus in Grimmen. „Über das gesamte Jahr unterstützen wir in der Trebelstadt diverse Projekte, darunter auch zahlreiche Sportvereine“, sagt er und erklärt: „Als städtisches Unternehmen liegt es uns am Herzen, dass Kinder und Jugendliche einer sinnvollen und hochwertigen Freizeitgestaltung nachgehen können.“ Gemeinsam mit Thorsten Böttcher übergab er für die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ eine Spende in Höhe von 250 Euro.

Ulf Hückstädt und Thorsten Böttcher vom Grimmener VW-Autohaus Hückstädt überreichten am Donnerstag eine Spende in Höhe von 250 Euro. Quelle: Raik Mielke

„Das Ehrenamt muss unterstützt werden“

Ein treuer Partner der Spendenaktion der Grimmener OSTSEE-ZEITUNG ist auch in diesem Jahr die M+S Gruppe. „Wir finden es klasse, dass die Aktion auch in diesem Jahr jungen Menschen zugute kommt und es sich um ein ehrenamtliches Engagement handelt“, sagt Martin Scheitor und betont: „Es ist gar nicht hoch genug anzurechnen, dass man Kindern eine weitere Möglichkeit gibt, sich sportlich zu betätigen und ihnen eine sinnvolle Freizeitgestaltung ermöglicht.“ Gemeinsam mit Ehefrau Martina Scheitor spendierte er 250 Euro für die Nachwuchs-Ringer der Stadt.

Martin Scheitor und Martina Scheitor von der M+S Gruppe in Grimmen spenndieren 250 Euro für die OZ-Weihnachtsaktion "Helfen bringt Freude". Quelle: Raik Mielke

„Ringen hat in unserer Stadt eine lange Tradition“

„Wir sind ein fester Partner des Grimmener Sports“, sagt Marco Jahns und erklärt: „Es hat mich sehr gefreut, dass Mathias Schuck wieder einen Ringer-Verein aufgemacht hat.“ Gemeinsam mit Bruder Alexander Jahns betreibt er in der Trebelstadt die Baufirma „RESD“. Mit einer Spende in Höhe von 300 Euro möchten die beiden das Engagement, eine alte Tradition zu beleben, unterstützen. „Wir wissen was für ein großes Sportler-Herz Mathias hat und sind uns sicher, dass wir in den nächsten Jahren wieder sehr viel Positives von den Grimmener Ringern hören werden.“

Marco und Alexander Jahns von der Grimmener Firma "RESD" unterstützen die Nachwuchs-Ringer der Stadt mit einer Spende in Höhe von 300 Euro. Quelle: Raik Mielke

Wir bedanken uns recht herzlich bei folgenden Spendern: Helmut Schalk (30 Euro), Rosemarie Frank (10 Euro), Karsten und Jutta Lorenz (100 Euro), Madlen Hellenbach (50 Euro), Siegfried und Gabriele Kolbow (20 Euro), Sven und Julia Zander (25 Euro), Karsten Grapow (20 Euro), Frank Weitzer (30 Euro), sowie Eva Bege (7 Euro).

Hier können Sie spenden Bankverbindung Sparkasse Vorpommern Empfänger: Nachwuchsringer Athletic Energy Grimmen e.V. IBAN: DE 26 1505 0500 0000 37 37 37 Verwendungszweck: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ Spendenboxen Zudem können Sie im Service-Center der OSTSEE-ZEITUNG in der Bahnhofstraße 11 oder im Energy-Sportstudio in Grimmen in der Carl-von-Ossietzky-Straße 1e spenden.

Raik Mielke