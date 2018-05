Grimmen

Klettergerüst in Ordnung? Buddelkasten sauer? Mitglieder des Kinder- und Jugendparlamentes Grimmen haben es untersucht.

Einer Tradition folgend, übernahmen sie auch in diesem Jahr zum Saisonauftakt sozusagen den Spielplatz-TÜV. In Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Stadt begutachteten die Schüler in dieser Woche die Freizeitareale für den Nachwuchs im Stadtgebiet.

Und sie beließen es nicht bei der Kontrolle. Sie schlüpften – wo es notwendig war – auch in die Rolle der „Putzteufel“, griffen zu Harken und Besen und befreiten Plätze von Müll und Unrat. Der Statdbauhof stellte die Arbeitsgeräte und Müllbeutel.

Insgesamt 14 Mädchen und Jungen aus den verschiedenen Grimmener Schulen beteiligten sich an der Aktion. Zusammen mit den Schulsozialarbeiterinnen nahmen sie die Spielplätze in der Straße der Befreiung, in der Rückertstraße, im Stadt- und Volkspark sowie am Jarpenbeeker Damm unter die Lupe. Das Urteil der jungen Spielplatz–Kommission: Die begutachteten Plätze sind in einem guten und gepflegten Zustand.

Jaekel Almut