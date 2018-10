Grimmen

Es regnet Laub in der Trebelstadt. Was für Erwachsene häufig eine endlos wirkende Arbeit ist, genießen vor allem die Kinder in vollen Zügen. Sowohl Volks- als auch Stadtpark haben sich in ein buntes Blättermeer verwandelt. Dies genießt in diesen Tagen nicht nur die kleine Grimmenerin Sophie Hoffmann. Und bei strahlendem Sonnenschein macht das Spielen im Laub noch viel mehr Spaß.

Anja Krüger