Spuren im Schnee führen zu Dieben

Grimmen. Etwas blauäugig waren die jungen Männer wohl, die in der Nacht zum Freitag von einer Baustelle in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) mehrere Schalbretter stahlen. Sie hinterließen ihre Spuren in dem frisch gefallenen Schnee. Polizisten brauchten den Spuren nur zu folgen, um den Dieben auf die Schliche zu kommen.

Am Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr waren Beamten des Grimmener Polizeireviers während ihrer Streifentätigkeit die Spuren an der Baustelle am Vietlipper Damm aufgefallen. Die hinterlassenen Schuhabdrücke führten die Polizisten direkt zu einem Keller in einem Wohnblock im Stadtteil Südwest. Dort fanden die Beamten circa 25 Schalbretter im Wert von 150 Euro.

Als Mieter wurde ein 17-Jähriger ausgemacht. Ihn trafen die Polizisten gemeinsam mit einem 20-jährigen Mann aus Loitz an. Die beiden jungen Männer handelten sich damit eine Anzeige wegen Diebstahls ein.

