Kreutzmannshagen

Gelunge Überraschung am Sonnabend beim Tag der offenen Gärten in Kreutzmannshagen. Eine Abordnung der Greifswalder Ryck Brigde Dancer überraschte dabei Rosemarie und Werner Drings in deren Garten. Dieser hatte zum zweiten Mal anlässlich des Tages der offenen Gärten in MV geöffnet und erfuhr großes Interesse. Bis zum Nachmittag waren es über 60 Gäste, die hierher gekommen waren, um den 1067 Quadratmeter großen Garten an der Kreutzmannshagener Hauptstraße zu bestaunen. Drings sind auch Mitglieder bei den Square Dancern.

Amler Reinhard